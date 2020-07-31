Теща рэпера Энди Картрайтра знала о смерти зятя

С момента обнаружения расчлененного тела участника Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко) прошли почти сутки. Но каждые несколько часов в деле всплывают все новые жуткие подробности. Как выяснилось, жена погибшего Марина Кохал — не единственная, кто знала о смерти мужа якобы от передозировки наркотиками. Оказывается, девушка все же позвонила матери и сообщила о случившемся. Та, в свою очередь, примчалась в квартиру на Невском проспекте и стала умолять дочь вызвать полицию. Однако, cама она этого делать не стала, так как боялась за будущее Марины, рассказала адвокат Кохал Ирина Скурту.

Как бы там ни было, но теща Картрайта активно помогала дочери избавиться от следов смерти музыканта. Вместе они посыпали тело Юшко солью, чтобы избавиться от трупного запаха и не привлекать внимания соседей, начали жечь душистые благовония.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Марина вместе с матерью решили постирать органы мужа, чтобы окончательно скрыть характерный смрад разлагающегося тела. Однако, юрист Кохал опровергла эти сообщения. Кстати, тещу Картрайта после обнаружения тела полицейские задерживать не стали.

«Сейчас она находится со своим двухлетним внуком дальних родственников», — рассказала kp.ru адвокат Ирина Скурту.

Между тем известно, что малыш все четыре дня находился в квартире, где Кохал пилой разрезала на части тело его отца. Напомним, ранее мы сообщали, что полиция отыскала в жилище несколько мусорных пакетов с останками тела Энди Картрайта. Жена рэпера рассказала, что нашла уже холодное тело музыканта, который, по ее словам, умер от передозировки запрещенными веществами.

Тогда она решила расчленить тело резидента Versus Battle и спрятать его. Так, якобы она хотела избавить 30-летнего мужа от позорной смерти, сказав всем, что Юшко пропал. Ранее стало известно, что после допроса Марину Кохал отпустили.

Уже известно, что первичный анализ не подтвердил наличия в крови умершего следов наркотиков. Если более тщательная экспертиза покажет, что в организме Картрайта все же присутствуют запрещенные препараты, девушке может грозить лишь статья о надругательстве над трупом.