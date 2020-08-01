«На свежем воздухе»: сын Валерии рассказал о предстоящей свадьбе

Регистрация брака Арсения Шульгина и Лианы Волковой состоится в ближайшее время.

Несколько дней назад сын Валерии Арсений Шульгин объявил о предстоящей женитьбе. Свой выбор 21-летний блогер остановил на студентке Лиане Волковой. Пара встречается чуть меньше года. Свадьбу сыграют в ближайшее время, в конце августа или начале сентября. Как признался Арсений своим подписчикам в инстаграме, церемония пройдет на свежем воздухе.

«Нам кажется, это самый идеальный вариант», — отметил молодой человек.

С датой бракосочетания влюбленные пока не определились. Но уже известно, что организацией торжества будет заниматься сам Арсений. Помощи от звездной мамы и ее мужа он не ждет.

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Напомним, в декабре 2019 года Арсений Шульгин и Лиана Волкова попали в ДТП под Санкт-Петербургом. Девушка получила открытый перелом руки, молодому человеку также потребовалось операционное вмешательство. Ему накладывали швы на губы.