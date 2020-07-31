«Уставшая, но счастливая»: Алсу пишет новые песни

Певица Алсу в скором времени порадует своих фанатов новыми песнями. Звезда опубликовала фотографию из студии звукозаписи в своем инстаграме.

«Как хочется побыстрее поделиться с вами новыми песенками. Уставшая, но счастливая», — подписала кадр Алсу.

Несколько дней назад 37-летняя звезда поделилась видео, как поет песню под музыкальное сопровождение дочери Микеллы.

Напомним, в 2019 году средняя дочь Алсу выиграла шестой сезон шоу «Голос. Дети». Однако позже разразился скандал. Первый канал провел проверку, после чего победителями проекта признали всех 9 финалистов. Выигранный миллион рублей семья Алсу передала в благотворительный фонд.