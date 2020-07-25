37-летняя Алсу в небесно-голубом свитшоте оверсайз спела в домашней обстановке

Алсу весь карантин провела в особняке с мужем Яном Абрамовым и детьми. Как известно, у нее подрастает: 14-летняя дочка Сафина, 12-летняя Микелла и сын Рафаэль, которому в августе исполнится четыре года. Старшая наследница певица хочет стать врачом, но также имеет тягу к фотографии. Микелла уже делает успехи на сцене и, похоже, пойдет по стопам мамы. А вот младшего наследника артистка до недавнего времени предпочитала не показывать. Мальчик уже подрос, но его лицо звезда пока прячет от посторонних взглядов.

Самой Алсу недавно исполнилось 37 лет. Поклонники поражаются тому, как выглядит многодетная мама. Ее идеально гладкой коже могут позавидовать любая юная девушка, как и безупречной фигуре. Певица часто облачается в мини-платья, но предпочитает такие фасоны, которые выглядят не вульгарно. В обычно жизни артистка любит также носить широкие джинсы, жакеты и другие вещи, которые в моде в этом году.

А на новом видео Алсу предстала в небесно-голубом свитшоте оверсайз. За счет свободного кроя она скрыла свою хрупкую фигуру. К слову, спортивный стиль популярен не первый год. Певица была без макияжа. Она исполнила трек, который звучал из ее уст еще в 1999 году «Глаза в глаза», в домашней обстановке.

«После комментариев к предыдущему посту, я не могла не спеть вам эту песню. Спасибо, что помните до сих пор», — отметила артистка.

Поклонники были сражены ее вокальными данными и стильным образом. «Очень много хорошего вспомнила под эту песню», «Мурашки по коже», «Очень круто», «Алсу, настолько нежно, трогательно», «Это для тех кто говорил что у Алсу голоса нету. У нее необычный своеобразный голос», «Какая вы красивая и молодая», «Уютная Алсу, стильная даже дома», — прокомментировали пост подписчики.