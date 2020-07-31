«Человек собаке друг»: Пелагея показала, как дочь играет с хаски

Певица Пелагея показала забавное видео, в котором ее трехлетняя дочь Таисия играет с собакой. В ролик вмонтированы и яркие фотографии девочки с хаски по имени Луша. Кадры сопровождаются песней «Человек собаке друг».

«Луша, перестань, у меня тут концерт, я пою мамину песню!», — обращается Пелагея к собаке на первых секундах видео.

Пелагея часто радует поклонников роликами с дочкой и хаски. В декабре прошлого года звезда показывала, как собака ей подпевает. Месяц назад сообщалось, что Пелагея потеряла голос от нервного напряжения. Фолк-певица переживает бракоразводный процесс с хоккеистом Иваном Телегиным. Ситуация стабилизировалась под наблюдением врачей.