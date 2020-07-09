«Телегин очень переживает»: Пелагея лишила дочь общения с отцом

Пелагея запретила пока еще действующему супругу, хоккеисту Ивану Телегину общаться с их дочерью. 9 июля суд рассмотрел дело об общем имуществе бывших влюбленных: сторона Телегина настаивала, что спортсмен должен получить часть нажитого в виде иномарки, участка с домом, который в свое время приобретался на общие средства, квартиры в Москве, а также одного парковочного места. Адвокаты же Пелагеи делали упор на том, что квартира, о которой ведется речь, Телегину не принадлежит, поскольку была подарена артистке мамой. Кроме того, неоднократно упоминалось, что Иван – не очень ответственный отец, поскольку не интересуется судьбой собственной дочери – трехлетней Таисии.

На днях же внезапно оказалось, что спортсмен не может увидеть дочь не по собственной воле, а из-за запрета. Адвокат спортсмена Марианна Мировая рассказала журналистам, что Телегин регулярно перечисляет Хановой деньги на няню. Что же касается общения, то единственный вариант, который ему предложила артистка – диалог с малышкой по FaceTime.

«Он очень трепетно относится к Таисии и переживает, что не может с ней видеться. Сейчас мама заняла позицию оградить отца от общения с ребенком», — высказала позицию своего клиента юрист в разговоре с «Комсомольской правдой».