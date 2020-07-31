Том Круз получил 200 миллионов долларов на съемки фильма в открытом космосе

При этом у проекта еще даже нет сценария.

На будущий фильм Тома Круза, который частично будет снят в открытом космосе, уже выделили 200 миллионов долларов. При этом у проекта еще даже нет полноценного сценария.

Компания Universal Pictures уже вложила большую сумму денег в новую картину известного актера. Звезде оказали большое доверие, ведь у проекта на текущем этапе нет сценария и непонятно, станет ли он блокбастером. Стоит отметить, что по современным меркам 200 миллионов долларов на съемку хорошей картины — это не так уж и много.

Как отмечает издание Deadline, на последнюю часть фильма «Звездные войны» было потрачено 275 миллионов, но там никто в настоящий космос летать не планировал.

Вполне вероятно, что еще одним спонсором ленты станет компания Илона Маска SpaceX. Миллиардер одним из первых оценил новый проект Тома Круза. Точная дата начала съемок пока не известна.