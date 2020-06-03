Том Круз строит целую деревню для съемок фильма «Миссия невыполнима — 7»

Съемки фильма «Миссия невыполнима – 7» возобновятся в сентябре, и в первую очередь киношники будут работать над сценами на открытом воздухе. Об этом изданию Variety рассказал британский актер Саймон Пегг, играющий во франшизе персонажа Бенджи Данна. Он также упомянул, что съемочной группе придется работать при соблюдении мер безопасности, и пошутил, что драки придется устраивать на расстоянии пяти футов друг от друга.

Тем временем The Sun сообщает, что Том Круз строит для своей съемочной группы в Великобритании целую деревню, в которой киношники смогут жить, не опасаясь заразиться от людей из «внешнего мира». Для этой цели уже забронирован заброшенный участок в графстве Оксфордшир.

Данная мера нужна, чтобы в рекордные сроки закончить съемки, так как процесс создания фильма остановился из-за коронавируса еще в феврале. Еще один важный фактор — то, что в Англии сейчас очень тяжело снять гостиничные номера, и неизвестно, когда ситуация стабилизируется. А так у команды Круза гарантировано будет свое жилье.

«Это означает, что некоторые из крупнейших мировых звезд будут жить в шикарном кемпинге, бок о бок вместе с остальной командой. Это дорого, но Том всегда делает вещи больше и лучше, чем кто-либо», — говорит источник издания.

Напомним, что премьеры фильма была сдвинута с июля на ноябрь 2021 года. Кроме того, уже известно, что у франшизы будет и восьмая часть. Добавим, что, кроме Англии, съемки картины были разбросаны по всему миру. Они проводились в Венеции, как раз когда в Италии произошла вспышка коронавируса.