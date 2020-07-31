«Не представляла себя в роли мамы»: Савельева в первые годы брака не помышляла о детях

По словам певицы, она ощущала себя молоденькой девочкой, когда вышла замуж за Кирилла Сафонова. На тот момент ей только-только исполнилось 26 лет.

В интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на канале экс-солистка группы «Фабрика» — 36-летняя Саша Савельева откровенно рассказала о материнстве. Так, знаменитость дала понять, что в первые годы своего замужества она не помышляла о детях. В тот период артистка воспринимала себя как молоденькую девочку.

Влюбленные сыграли свадьбу в 2010 году. Когда певице только-только исполнилось 26 лет. По словам артистки, она не была готова к появлению отпрысков. Да и муж не торопил ее с этим событием. У Кирилла Сафонова уже был отцовский опыт за плечами. Так как в предыдущих отношениях у него родилась дочь Анастасия. В октябре падчерица Савельевой вышла замуж за своего избранника — ирландского бизнесмена Стивена Мерфи.

«Выйдя замуж за Кирилла, я не представляла себя в роли мамы», — отметила певица.

Только по прошествии времени, Саша поняла, что она хочет подарить любимому мужчине долгожданного наследника. Первенцу певицы — сыну Леону в марте исполнился годик. По словам артистки, они с Кириллом вместе взяли декретный отпуск.

Новоиспеченным родителям не хотелось перекладывать свои обязанности на бабушек, дедушек и опытных нянечек. Если Савельевой нужно было отлучиться в город, она со спокойным сердцем могла оставить сынишку на попечении его отца. Сафонов даже отпустил возлюбленную на концерт Дженнифер Лопес. Актера не смутил тот факт, что их малышу тогда не было и года.