«Сумерки» без Паттинсона: в экранизации новой книги Стефани Майер не появятся знакомые актеры

Создательница всемирно известной серии книг «Сумерки» Стефани Майер уже в начале августа покажет миру свое новое творение, продолжение истории вампира и простой смертной девушки. В отличии от Джорджа Мартина, который ежемесячно разочаровывает фанатов серии «Игры престолов» и упорно отказывается писать продолжение, у Майер уже все готово и она вполне способна вновь завоевать молодую аудиторию.

Новый роман «Солнце полуночи» станет сопутствующим к «Сумеркам». Это значит, что его сюжет будет пересказом событий первой книги, вот только повествование будет идти от лица вампира Эдварда. Потрясающий ход — выпустить новую книгу, в которой по сути будет всего лишь сюжет уже старой истории.

Хотя многие кинокомпании Голливуда уже мечтают заполучить права на экранизацию нового произведения, актеры Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт вряд ли вернутся к своим ролям. Причина очень банальна — возраст. Фильм «Сумерки» вышел еще в 2008 году, с тех пор актеры сильно постарели, сообщает издание Just Jared.