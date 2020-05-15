«Я почти ничего не делаю»: Паттинсон не тренируется для нового «Бэтмена»

Всем любителям кино уже давно известно, что новый костюм Бэтмена примерил на себя Роберт Паттинсон. Съемки фильма находились в активной фазе, пока коронавирус не поставил их на долгую паузу. И хотя поклонники оригинального героя комиксов изначально были не в восторге от того, что сурового миллионера будет играть «вампир из «Сумерек», первые кадры в итоге смогли переубедить всех. А журналисты издания GQ смогли выяснить, что актер не очень ответственно относится к новой роли.

Как рассказал Паттинсон, он не считает, что Бэтмен должен быть чересчур мускулистым. При этом его коллеги по съемочной площадке такое мнение не разделяют. Например актриса Зои Кравиц, которой досталась роль женщины-кошки, тренируется по пять раз в неделю.

«Я просто почти ничего не делаю», — признается при этом Паттинсон.

Стоит напомнить, что Роберт поклялся навсегда оставить большое кино и уйти в порнобизнес, если новый «Бэтмен» провалится в прокате.