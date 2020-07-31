«Она его просто зацеловывает»: Катя Жужа рассказала, как ее дочь отнеслась к появлению братика

На днях появилась информация о том, что 32-летняя Катя Жужа во второй раз стала мамой. У знаменитости есть старшая дочка — одиннадцатилетняя Николь. Долгожданного наследника экс-ведущая «Дома-2» подарила своему нынешнему избраннику гонщику Артему Маркелову. В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro новоиспеченная мамочка рассказала о том, как она чувствовала себя на протяжении всей беременности, почему так долго держала в тайне пол будущего малыша и как ее дочка отнеслась к появлению братика.
По словам Жужи, с первых дней беременности она чувствовала себя замечательно. При этом знаменитость пояснила, что по сравнению с первым опытом, когда она вынашивала дочь, сейчас все было немного иначе и возможно сложнее. Говоря о появлении сына, Катя подметила, что рожать в 19 лет куда проще, чем в 32 года.
«Проходило все прекрасно: начиная с первых дней беременности и до самих родов. Мы уже дома, сыночек чувствует себя замечательно! Разумеется, ходить с дочкой (Первенец теледивы. — Прим. ред.) было значительно легче. Все-таки и возраст сказался. Есть же разница, вынашивать малыша в 19 лет и ходить беременной в 32 года!» — уточнила экс-ведущая телестройки.
Катя также рассказала, как проводит время с младенцем.
«После «карантинных» каникул я, конечно же, вряд ли пошла бы с новорожденным младенцем в торговый центр. Наш максимум — это парк! Никаких ресторанов и других общественных мест.
Дочка была очень рада появлению крохи в семье. Мы даже такую реакцию от нее не ожидали. Она во всем старается помогать. Дочка его просто зацеловывает! Сразу бежит его обнимать. Вот на днях меняла братику памперс, готовила есть на всю семью.
Пол будущего малыша мы не скрывали. Просто не хотелось афишировать. Я бы и о своем интересном положении не рассказывала. Считаю, что все-таки это такое личное. Зачем кричать: смотрите, у меня мальчик и я рожаю-онлайн. Это абсолютно не моя история. Я могу рассказать, как буду худеть после родов. Но рассказывать о детях не хочу. Для меня семья это семья! Так, 90% от того, что происходит дома остается внутри нашей семьи. Не хочу выставлять все это напоказ», — добавила Жужа.