«Она его просто зацеловывает»: Катя Жужа рассказала, как ее дочь отнеслась к появлению братика

Экс-ведущая «Дома-2» в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro призналась, почему так долго хранила в тайне пол будущего ребенка.

На днях появилась информация о том, что 32-летняя Катя Жужа во второй раз стала мамой. У знаменитости есть старшая дочка — одиннадцатилетняя Николь. Долгожданного наследника экс-ведущая «Дома-2» подарила своему нынешнему избраннику гонщику Артему Маркелову. В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro новоиспеченная мамочка рассказала о том, как она чувствовала себя на протяжении всей беременности, почему так долго держала в тайне пол будущего малыша и как ее дочка отнеслась к появлению братика.

По словам Жужи, с первых дней беременности она чувствовала себя замечательно. При этом знаменитость пояснила, что по сравнению с первым опытом, когда она вынашивала дочь, сейчас все было немного иначе и возможно сложнее. Говоря о появлении сына, Катя подметила, что рожать в 19 лет куда проще, чем в 32 года.

«Проходило все прекрасно: начиная с первых дней беременности и до самих родов. Мы уже дома, сыночек чувствует себя замечательно! Разумеется, ходить с дочкой (Первенец теледивы. — Прим. ред.) было значительно легче. Все-таки и возраст сказался. Есть же разница, вынашивать малыша в 19 лет и ходить беременной в 32 года!» — уточнила экс-ведущая телестройки.

Катя также рассказала, как проводит время с младенцем.