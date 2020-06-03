«У Ксюши есть такая манера — повелевать»: Солнцев объяснил размолвку между Бородиной и Катей Жужей

В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro Рустам Солнцев прокомментировал ссору Ксении Бородиной и Кати Жужи. Экс-участник «Дома-2» в беседе с корреспондентом нашего портала прояснил ситуацию, расставив все точки над «i» в этом непростом конфликте. Примечательно, что шоумен встал на сторону возлюбленной бизнесмена Курбана Омарова, поддержав ведущую телестройки.

При этом Солнцев нелицеприятно высказался о характере Бородиной, дав понять, что девушке нравится чувствовать свое превосходство над подругами. По словам шоумена, Ксюша любит повелевать и если кто-то начинает возмущаться или выказывать свое недовольство, тут же срабатывают санкции. Этот человек попадает в немилость. При желании Катя вполне могла бы помириться с Бородиной, но для этого ей нужно будет «пасть ниц и признать свою неправоту», считает Солнцев.

«Я слышал, что поссорились они уже довольно давно. Ксения как-то мне говорила о том, что именно у них произошло. Вроде бы какая-то банальная недомолвка. У Ксюши есть такая манера повелевать над подругами. Об этом мне рассказывал еще бывший возлюбленный Бородиной — Михаил Терехин. А Жужа, на мой взгляд, просто «подросла» и начала подхамливать», — отметил артист.

Экс-участник «Дома-2» признался, что и сам не так давно «впал в немилость», раскритиковав действия телеведущей в Instagram. Так, в одном из интервью Солнцев подметил, что Бородина хвасталась своими дорогими покупками и брендовыми обновками в Stories перед подписчиками.