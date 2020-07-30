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Косметолог объяснила, почему Пугачева отлично выглядит, обходясь без пластики

Примадонна ранее заявляла, что будет «стареть красиво».

Косметолог объяснила, почему Пугачева отлично выглядит, обходясь без пластики
Алла Пугачева. Фото Global look press

Светский мир долго не видел Аллу Пугачеву из-за пандемии и самоизоляции, а когда она закончилась, люди ахнули – Примадонна помолодела, похудела, похорошела… А ведь несколько лет назад она рассказывала КП, что больше не будет делать пластику. Дескать был случай — пришла к докторам, а они отправили ее домой обратно, сославшись на состояние ее здоровья. У звезды, по ее словам, диабет и проблемы с сердцем.

«Придется стареть красиво, без пластических операций», — говорила она.

Тем не менее пользователи Сети наперебой стали обсуждать что и как себе вновь «обновила» Пугачева в умелых руках хирургов. Журналисты «Комсомольской правды» решили проверить эти сплетни и обратились к профессиональному косметологу Марте Орловой за консультацией. Эксперт убеждена, что денег хирургам для улучшения своей внешности Алла Борисовна отдала действительно немало, но уже давно. А сейчас просто поддерживает состояние своей кожи с помощью косметологических процедур.

«В последнее время певица, судя по всему, использует комбинацию филлеров и нитей для восстановления объема скул, губ, формирования ныне модного острого подбородка», — сказала она.

Справка Teleprogramma.pro

Марта Орлова – врач-косметолог, дерматолог. Профессиональный стаж – 12 лет. Закончила Первый московский государственный медуниверситет имени Сеченова по специальностям «лечебное дело» и «дерматовенерология», неоднократно повышала квалификации как косметолога, так и дерматовенеролога.

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