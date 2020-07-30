Косметолог объяснила, почему Пугачева отлично выглядит, обходясь без пластики

Светский мир долго не видел Аллу Пугачеву из-за пандемии и самоизоляции, а когда она закончилась, люди ахнули – Примадонна помолодела, похудела, похорошела… А ведь несколько лет назад она рассказывала КП, что больше не будет делать пластику. Дескать был случай — пришла к докторам, а они отправили ее домой обратно, сославшись на состояние ее здоровья. У звезды, по ее словам, диабет и проблемы с сердцем.

«Придется стареть красиво, без пластических операций», — говорила она.

Тем не менее пользователи Сети наперебой стали обсуждать что и как себе вновь «обновила» Пугачева в умелых руках хирургов. Журналисты «Комсомольской правды» решили проверить эти сплетни и обратились к профессиональному косметологу Марте Орловой за консультацией. Эксперт убеждена, что денег хирургам для улучшения своей внешности Алла Борисовна отдала действительно немало, но уже давно. А сейчас просто поддерживает состояние своей кожи с помощью косметологических процедур.

«В последнее время певица, судя по всему, использует комбинацию филлеров и нитей для восстановления объема скул, губ, формирования ныне модного острого подбородка», — сказала она.

Справка Teleprogramma.pro

Марта Орлова – врач-косметолог, дерматолог. Профессиональный стаж – 12 лет. Закончила Первый московский государственный медуниверситет имени Сеченова по специальностям «лечебное дело» и «дерматовенерология», неоднократно повышала квалификации как косметолога, так и дерматовенеролога.