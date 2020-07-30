Бросил Пугачеву ради американки: брат Кузьмина раскрыл новые подробности звездного романа

Брат Владимира Кузьмина Александр рассказал о новых подробностях романа музыканта и Аллы Пугачевой. Оказывается, артист когда-то оставил певицу ради модели-иностранки.

Познакомился рок-исполнитель с королевой российской эстрады по ее инициативе. Алла Борисовна уже была наслышана о талантливом музыканте и хотела лично пообщаться с ним. Поэтому зашла за кулисы во время его концерта и терпеливо ждала окончания представления. Кузьмин буквально выпрыгнул на нее со сцены, от неожиданности встречи опешили оба, но первой себя в руки взяла народная артистка.

«Ну привет, я Алла Пугачева», — сказала она.

Александр ответил, что знает это. Затем появился не только творческий, но и любовный союз, продолжавшийся, впрочем, недолго. На горизонте неожиданно возникла соперница – молодая модель из США Келли Керзон. Страсть вспыхнула мгновенно и уже утром следующего дня парочка призналась друг другу в любви.

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Алла Борисовна приняла этот удар достойно и даже присутствовала на свадьбе молодоженов. Какое-то время Келли жила вместе с мужем в России, но после путча Кузьмин вместе с женой уехал в Америку. А та, заключив выгодный брачный контракт с музыкантом, развелась с ним, отобрав все деньги и имущество. Для Кузьмина это было ударом под дых, он был уверен, что между ними любовь и взаимопонимание, но оказалось, что Керзон интересовали только деньги, утверждает брат артиста.

Удивительно, но в этот тяжелый для Кузьмина момент на помощь ему пришла бывшая возлюбленная. Примадонна сняла ему гостиницу в Москве и поддержала на первых порах.