Сын Боярского предположил, откуда возникли долги у знаменитого отца

Сын Михаила Боярского предположил, откуда мог взяться долг у его знаменитого отца. Судебные приставы Санкт-Петербурга пытаются взыскать с актера скромную сумму. На сайте ФССП указано, что Боярский Михаил Сергеевич задолжал 200 рублей.

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский в беседе с 5-tv.ru только рассмеялся, услышав о проблеме. Все случившееся он назвал«мелочами жизни», а произошли они по воле случая, случайному стечению обстоятельств и забывчивости.

«Я вообще не в курсе, ну всякое бывает. Что-то, где-то видимо, забыли, недосмотрели», — отметил Боярский-младший.

Депутат подчеркнул, что впервые услышал о долге только в день появления соответствующих новостей.

«Заплатит, мелочи жизни, всяко бывает», — заключил Боярский.

Сам актер признался, что даже не слышал о проблеме, и приставы его не искали. Не без юмора он отметил, что если бы искали, то спрятался, что «вряд ли нашли».

Ранее Михаил Боярский поделился своими впечатлениями от съемок в новом сериале «Черная кошка», где он играет роль Виктора Аркадьевича, отца одного из участников банды, пишет сайт argumenti.ru.