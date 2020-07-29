«Мне все равно»: Боярский не знает о долгах за услуги ЖКХ

На сайте Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу опубликован документ, согласно которому Народный артист России Михаил Боярский имеет долг за жилищно-коммунальные услуги. Согласно данным исполнительного производства актер задолжал за газ, воду, тепло и электричество сумму в 200 рублей.

Примечательно, что сам артист заявил, что впервые слышит об этом. По словам, Боярского приставы не искали с ним встречи, а он не намерен скрываться. Тем более, что не чувствует за собой вины. Однако, главный герой саги о мушкетерах заметил, что «если бы он и задумал спрятаться от кого-то, его бы не отыскали никогда».

«Я бы так спрятался, что меня бы вряд ли нашли. А травить в прессе меня невозможно. Мне все равно», — заявил Боярский изданию «Подъем».

Между тем, если Боярский так и не выплатит долг, то ему грозит административная ответственность.