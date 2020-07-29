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Звездный тренд: Навка вслед за Солдатовой похвасталась впечатляющим шпагатом, стоя на одной ноге

Фигуристка в свои 45 лет находится в великолепной форме.

Звездный тренд: Навка вслед за Солдатовой похвасталась впечатляющим шпагатом, стоя на одной ноге
Татьяна Навка. Фото Global look press.

Шпагат всегда производит сильное впечатление на людей. Что говорить, сесть на него способен далеко не каждый, а уж встать — тем более. Недавно 22-летняя чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова продемонстрировала в своем Instagram чудеса растяжки.

Стоя на одной ноге на подоконнике, она показала вертикальный шпагат, вызвав шквал эмоций со стороны своих поклонников. Многие заметили, что время самоизоляции не сказалось на физической форме их любимицы.

Тренд на дерзкий шпагат поддержала другая спортсменка – Татьяна Навка, которая тоже выложила в личный блог похожий снимок. 45-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию запечатлелась в тренажерном зале, подписав кадр: «Работаем». Стройная фигура и гибкость звезды фигурного катания действительно оказались очень эффектными.

Татьяна Навка. Фото
Татьяна Навка. Фото https://www.instagram.com/tatiana_navka/

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Александра СолдатоваНавкаТатьяна НавкаШпагат