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Звездный гость

«Снова мы с котейкой»: Солдатова похвасталась идеальной растяжкой на подоконнике многоэтажки

Известная гимнастка показала свою прекрасную фигуру и шпагат подписчикам.

«Снова мы с котейкой»: Солдатова похвасталась идеальной растяжкой на подоконнике многоэтажки
Солдатова показал свое идеальное тело/https://www.instagram.com/soldy21/

Трехкратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, 22-летняя Александра Солдатова, в Instagram в очередной раз похвасталась своей идеальной растяжкой и фигурой. На видеозаписи она стоит на подоконнике многоэтажки. Затем она начала демонстрировать свою идеальную растяжку. Звезда без особых проблем делает шпагат.

Интересно, что в ногах у Солдатовой бегала в момент тренировки ее любимая кошка. Гимнастка не прошла мимо этого факта. «Снова мы с котейкой», — заявила она.

В комментариях пользователи отметили, что гимнастка, несмотря на самоизоляцию и простой в тренировках, не потеряла форму: «Потрясающая пара. Вы просто великолепны вместе со своей кошечкой», «Два котика на одном видео».

Отметим, что Александра Солдатова — одна из главных надежд российского спорта на предстоящей Олимпиаде. Уже эти летом ее поклонники мечтали увидеть ее в японском Токио, но все планы спутала пандемия. Как известно, игры в Японии перенесены на год.

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