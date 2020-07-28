«Красивый, с прямыми волосами»: Галкин попросил поклонников обратить внимание на свое последнее фото

Похоже, что Максим Галкин немного заскучал в своем замке. В этом году юморист и его супруга пока обходятся без поездок на отдых и практически все свободное время проводят на территории собственного имения, где есть бассейн, сауна, зона для релакса, концертный зал, обширный сад, амфитеатр и прочие прелести, недоступные обычным смертным.

Тем не менее комик, как и многие россияне, любит посидеть в социальных сетях, не всегда утруждая себя содержательными постами. Последний раз артист разместил селфи, вытянув по моде губы «уточкой».

«Что-то давно я вас не баловал самолюбованием. Раскатал губу», — подписал он кадр.

Тем не менее снимок вызвал восторг у его фолловеров, в числе которых оказались и звезды. «Симпатичный», — сделала комплимент Галкину Инна Михайлова, супруга Стаса Михайлова. «Ох, красавец», — пришла в восторг Ирина Салтыкова. «А губа-то не дура», — отметился Александр Буйнов.

Однако произведенный фурор не угомонил мужа Пугачевой, и он решил простимулировать своих фолловеров в stories Instagram, где обратился к ним на видео.