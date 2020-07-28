Волочкова хочет оспорить штраф в 20 тысяч рублей

Балерина угодила в очередной скандал и оспаривает его.

Молитва балерины Анастасии Волочковой обернулась судебным разбирательством. 22 июля она уже побывала в зале суда. Тогда за присутствие в монастыре в Дивеево Нижегородской области ее оштрафовали на 20 тысяч рублей. Причина — нарушение карантина.

Теперь Волочкова оспаривает это дело и утверждает, что попала в святыню «по милости Божией, приехав на машине». Балерину не пропускали к месту паломничества. Однако она уверена, что все произошедшее было «показухой». Звезда считает, что ее привлекают к ответственности за отсутствие маски во время обеда у знакомых.

Повторное разбирательство в суде с Волочковой назначено на 3 августа. Причем, балерина уверена, что проиграет дело.

Напомним, в июне Волочкову остановили у пропускного пункта в Свято-Троицком Серафимо-Девеевском монастыре в связи с карантином. Балерину это не спугнуло. Она пробралась к пункту назначения через лес.