Анастасию Волочкову оштрафовали за проникновение в закрытое на карантин село Дивеево

Балерина явилась в суд в шубе, несмотря на разгар лета. Она находилась в приподнятом настроении и решение суда ее не опечалило.

Анастасия Волочкова часто оказывается в центре скандалов. Обычно ей припоминают богатых ухажеров или шпагаты в самых неподобающих для этого местах. Но этим летом балерина снова смогла отличиться. Она оказалась в селе Девеево, где посетила храм, чтобы помолиться. Однако пробралась она туда через лес. Населенный пункт находился на карантине и вход туда был закрыт, но это не смутило артистку. Когда ее обвинили в нарушении карантина, она стала утверждать, что ничего не знала об этом.

22 июля состоялось заседание суда по этому делу. Волочкова явилась в суд летнем платье в пол и шубе. Ее не смутило, что на дворе разгар лета и столбик термометра в Москве не опускался ниже +19 градусов. Балерина находилась в приподнятом настроении.

«Я здесь не на пресс-конференции. Журналисты, какими бы они ни были порядочными людьми, все равно все коверкают», — заявила она.

Анастасия поинтересовалась у присутствующих, нравится ли им ее маска в стразах. Подобной может похвастаться лишь Филипп Киркоров.

Бывшую приму-балерину Большого театра оштрафовали на 20 тысяч рублей за визит в закрытое на карантин село. Напомним, что когда месяц назад Волочкова встретила в селе полицейских, то устроила скандал.

Она назвала себя «примой-балериной всея Руси», а тех, кто к ней пришли — «чмом». Анастасия не думала, что дело будет доведено до суда. После непростого дня балерина вернулась в свой особняк. По всей видимости, штраф не сильно ударил по карману звезды. Она не раз признавалась, что хорошо зарабатывает и имеет много недвижимости.

Материал подготовлен на основе данных Телеграм-канала Mash и телеканала «Рен-ТВ».