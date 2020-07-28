«Любовь — это зависимость»: мать Тимати обеспокоена будущим сына и внучки

Виражи в жизни популярного рэпера Тимати затронули не только профессиональную сферу, но и личную. Мать музыканта, популярная блогерша Симона Янусова, переживает невзгоды рука об руку с сыном.

больше по теме После ухода из Black Star Тимати основал новую компанию Как сообщают СМИ, новая компания будет называться «Ракета».

Накануне рэпер публично объявил о своем уходе из группы компаний Black Star, а незадолго до этого он уехал отдыхать в Грецию с мамой и дочерью от прошлых отношений Алисой. При этом его нынешняя возлюбленная модель Анастасия Решетова с сыном Ратмиром отправилась в гости к своему свекру в Сен-Тропе.

Некоторые поклонники уже заговорили о том, что в отношениях Тимати и Анастасии не все гладко, при этом сама девушка публикует пространные посты в Istagram о том, что в последнее время она переживает и почти не спит.

Тем временем Симона разместила на своей странице в снимки с курорта.

«Отец и дочь — отдельная Вселенная, которую надо заслужить», — подписала пост Симона Янусова

Отметим, что семья музыканта всегда предпочитала активный отдых спокойному времяпрепровождению на пляже у воды. Вот и сейчас Тимати и его любимая дочурка,под присмотром папы, конечно рассекают волны за буксировочным катером на досках.

Пока сын и внучка занимаются вейксерфингом, Симона Янусова пустилась в философские рассуждения о любви, семье и гармонии.

«Любить друг друга будут до боли, но ни тот, ни другой в этом прилюдно не признаются, ведь любовь — это зависимость, а зависимость — форма слабости», — констатировала Янусова.

Кстати, к Тимати и его семье на отдыхе присоединился главный музыкальный мэтр российской эстрады Филипп Киркоров с детьми. Поп-король решил тоже освоить водные виды спорта.