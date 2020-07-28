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«У самого прекрасного мужчины день рождения»: Боярская трогательно поздравила мужа

Максиму Матвееву исполнилось 38 лет.

«У самого прекрасного мужчины день рождения»: Боярская трогательно поздравила мужа
Елизавета Боярская. Фото Global look press

У 34-летней актрисы Елизаветы Боярской есть прекрасная традиция – каждый год в день рождения мужа Максима Матвеева она признается ему в любви, а накануне праздника преподносит ему торт с зажженными свечами.

Причем делает это звезда обязательно заранее – перед торжеством, в полночь. Она верит, если задуть эти свечи и загадать желание, оно обязательно исполнится. Это своеобразный Новый год для человека. Традицию соблюдает не только артистка, но и все члены большой семьи Михаила Боярского.

«Лучшее, что со мной случилось в жизни — это встреча с тобой!» — сказала в прошлом году Елизавета своему супруг.

В этом году тоже не обошлось без теплых слов в адрес возлюбленного.

«У самого прекрасного человека и мужчины на свете сегодня День рождения! Максим, пусть твой Новый год будет счастливым, ярким и щедрым на интереснейшие события!!! А мы рядом», — написала она в личном блоге.

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