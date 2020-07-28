«У самого прекрасного мужчины день рождения»: Боярская трогательно поздравила мужа

У 34-летней актрисы Елизаветы Боярской есть прекрасная традиция – каждый год в день рождения мужа Максима Матвеева она признается ему в любви, а накануне праздника преподносит ему торт с зажженными свечами.

Причем делает это звезда обязательно заранее – перед торжеством, в полночь. Она верит, если задуть эти свечи и загадать желание, оно обязательно исполнится. Это своеобразный Новый год для человека. Традицию соблюдает не только артистка, но и все члены большой семьи Михаила Боярского.

«Лучшее, что со мной случилось в жизни — это встреча с тобой!» — сказала в прошлом году Елизавета своему супруг.

В этом году тоже не обошлось без теплых слов в адрес возлюбленного.