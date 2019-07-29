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Боярская назвала встречу с мужем лучшим событием в жизни

Из шумной Москвы супруги переместились в Зеленогорск, где продолжили отмечать день рождения Максима Матвеева.

Боярская назвала встречу с мужем лучшим событием в жизни
Боярская и Матвеев/Globallookpress.com

Звезда российского кино Елизавета Боярская сбежала с любимым мужем Максимом Матвеевым в Зеленогорск. Пара решила таким образом продолжить празднование 37-летия актера.

Пост об этом милом семейном событии актриса разместила у себя в блоге, пометив его хэштегами «любимый муж», «убежали вдвоем» и «отдых». На фото знаменитость скромно стоит за спиной у Максима Матвеева. Оба сияют от счастья.

«Вчера было чудесно и шумно. Семья, разговоры, застолье! Сегодня убежали. Тишина и счастье. С днем рождения, муж! Лучшее, что со мной случилось в жизни — это встреча с тобой! Спасибо тебе за все!» — написала она.

Накануне дня рождения супруга Елизавета утроила ему сюрприз: зажгла на ярком фруктовом торте свечи и предложила загадать желание. Как рассказывала ранее актриса, в их семье торты со свечами всегда дарят не в день рождения, а в полночь перед наступлением праздника. Боярские верят, если загадать желание в это время и задуть свечи, мечта исполнится.

Напомним, актерская пара воспитывает двоих сыновей.

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Боярская назвала встречу с мужем лучшим событием в жизни
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