«Не могу жить без перспектив»: жена 82-летнего Кончаловского призналась, что привыкла все планировать

Юлия Высоцкая называет себя перфекционистом и говорит, что во всем стремится к совершенству.

Юлия Высоцкая не скрывает: она во всем стремится к совершенству. И не важно, касается ли это новых театральных ролей или простых бытовых моментов. Так, к примеру, готовясь к приему гостей в их с мужем особняке на Николиной горе, телеведущая весь дом поставит с ног на голову. Такая суматоха ее абсолютно не беспокоит. Переполох может царить и на кухне знаменитости. Все это актриса устраивает для того, чтобы подготовиться к званому ужину. Как говорит Юлия, ей важно, чтобы ее друзья чувствовали себя в их с Кончаловским доме максимально комфортно и уютно.

Ко всему прочему, в беседе с поклонниками 46-летняя Высоцкая заверила, что просто не может жить без составленного и выверенного плана, намеченных и обозначенных целей. По этой же причине возлюбленная режиссера Андрея Кончаловского ценит спонтанность.

«Не могу жить без плана, без намеченных и обозначенных целей, без перспектив. И поэтому обожаю спонтанность и изменение направления движения!! Хорошей и продуктивной недели!» — обратилась к поклонникам Высоцкая.

Напомним, что близкий друг 82-летнего Андрея Кончаловского — композитор Эдуард Артемьев — говорил о том, что произошедшая в семье режиссера трагедия (дочка кинодеятеля, Мария, еще семь лет назад попала в ДТП во Франции) не сплотила супругов. А якобы наоборот отдалила их друг от друга. Однако Юлия Высоцкая не перестает признаваться в чувствах к мужу, публикуя совместные снимки с Кончаловским.