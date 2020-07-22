«Для ее возраста ножки просто шикарные»: Высоцкая в джинсовых мини-шортах сходила на ярмарку

На одной из фан-страничек Юлии Высоцкой появилось ее летнее фото, которое сама телеведущая ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в трендовых мини-шортах, поддержав моду на деним. Примечательно, что супруга 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского отдала предпочтение лаконичному стилю. О любви актрисы к минимализму в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. Историк моды уточнил, что в гардеробе Юлии преобладают монохромные оттенки и базовые вещи. Отправляясь на прогулку по ярмарке, супруга Андрея Кончаловского облачилась в белую майку и шорты из искусственно «состаренного» денима. Образ телеведущей дополнили бежевая шляпка, молодежные кеды и сумка через плечо.

За экспертным комментарием относительно повседневного аутфита Юлии Высоцкой корреспондент сайта Teleprogramma.pro обратился к имидж-стилисту Ольге Линцовой, которая, к слову, не смогла найти изъяна в трендовом образе возлюбленной режиссера.

Так, стилист подметила, что такой летний лук вполне допустим для отпуска. Ко всему прочему, Линцова не смогла оставить без внимания и тот факт, что телеведущая обладает стройными ногами. По этой причине модный эксперт не стала критиковать Юлию за выбор фасона шорт.

«В отпуске такие шорты допустимы. Пусть у нее и длина мини, но фасон вполне актуальный! Не в обтяжку, тут все хорошо. Ножки для ее возраста просто шикарные, очень стройные! Она может себе позволить такой дерзкий аутфит», — уточнила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.