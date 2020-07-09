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Звездный гость

Галустян «скрутил» в соцсетях всех подписчиков у Реввы и приблизился к показателям Ольги Бузовой

Как отметил шоумен, он считает себя «величайшим иллюзионистом современности».

Галустян «скрутил» в соцсетях всех подписчиков у Реввы и приблизился к показателям Ольги Бузовой
Галустян "скрутил" подписчиков у Реввы/http://globallookpress.com/

Шоумен Михаил Галустян в Instagram показал трюк, в результате которого он «скрутил» более шести миллионов подписчиков у своего друга, юмориста и певца Александра Реввы, и приблизился к показателям певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Михаил Галустян. Фото
Галустян скрутил подписчиков Реввы. Фото: https://www.instagram.com/m_galustyan/

«Встречайте особую уличную магию от величайшего иллюзиониста современности: маэстро Галустини! И его знаменитый фокус с похищением подписчиков у Артура Пирожкова. Трюк требует тщательной подготовки, не пытайтесь повторить это дома».

Михаил Галустян

После выполнения трюка у Реввы подписчиков не осталось, а вот у Галустяна цифра превысила 19 миллионов человек.

Отметим, что на данный момент у Александра Реввы в Instagram — 6,7 миллиона подписчиков, у Михаила Галустяна — 12 миллионов, а у Ольги Бузовой 21 миллион. Она является лидером в России по числу подписчиков. Даже далеко не все западные звезды шоу-бизнеса могут похвастаться такими впечатляющими цифрами.

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