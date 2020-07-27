Агузарова отметилась на юбилее Григорьева-Аполлонова в брючном костюме оверсайз с серебристым шарфом

Каких только звезд ни собрал на своем празднике по поводу 50-летия Андрей Григорьев-Аполлонов! Начиная с Ольги Бузововой и заканчивая Андреем Макаревичем. Похоже, что музыканта любят многие поколения.

Всего артист пригласил около 300 гостей, многие из которых выходили на сцену в качестве вокалистов. Заметной фигурой праздника стала Жанна Агузарова, которая много лет ведет закрытый образ жизни и, если и предстает на светских мероприятиях, то не иначе, как в костюме инопланетянина.

Удивительно, но на юбилей рыжего «Иванушки» бывшая солистка группы «Браво» пришла в довольно сдержанном черном брючном костюме оверсайз, белой шелковой блузке и босоножках на платформе. Из космического – только серебристый шарф на шее. Вместо красных или желтых волос на голове у артистки оказалось классическое каре темно-каштанового цвета.