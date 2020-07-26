«Вирус никуда не делся!»: Ивлеева заявила, что подхватила коронавирус вместе с Элджеем

Телеведущая советует поклонникам со всей ответственностью относиться к собственному здоровью и не подвергать риску людей старшего возраста.

29-летняя Анастасия Ивлеева поделилась с фанатами заявлением о том, что медики диагностировали у нее коронавирус. Анализ на CoViD-19 телеведущая сделала вместе со своим мужем Алексеем Узенюком, больше известным под псевдонимом Элджей. По словам светской львицы, оба результата оказались положительными. Таким образом, проведенное обследование показало, что и Анастасия, и ее возлюбленный заразились коронавирусом. В своем микроблоге YouTube-блогер обратилась к верным почитателям, посоветовав им не забывать о мерах предосторожности — необходимости ношения масок и перчаток в публичных местах.

Ко всему прочему, Ивлеева подметила, что вирус никуда не делся, а это значит, что нужно со всей ответственностью относится к собственному здоровью и не подвергать риску людей старшего возраста. Стоит отметить, что сейчас вместе с Анастасией живет ее мама. По этой причине поклонники знаменитости выразили обеспокоенность здоровьем тещи Элджея.

В беседе с фанатами Ивлеева подметила, что в ближайшее время она подробно расскажет о своем самочувствии. Анастасия не собирается утаивать эту информацию от подписчиков.

«Мой муж и я заболели CoViD-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!!» — отметила телеведущая.

Поклонники Анастасии Ивлеевой желают светской львице и ее мужу скорейшего выздоровления.