«Кто готовит вкуснее: я или моя мама?»: Ивлеева вывела Элджея на откровенный разговор

Музыкант признался, что его теща готовит лучше, чем жена.

Звезда хайповых челленджей Настя Ивлеева вывела мужа на откровенное признание. Блогер попросила Элджея оценить ее кулинарные способности. Настя решила узнать, чьи блюда ему нравятся больше — ее или тещины.

Свой разговор блогер, разумеется, транслировала в прямом эфире на своей страничке в одной из социальных сетей. Как оказалось, это было очередное задание от коллеги по цеху.

«Конечно, мама. Ты же видишь, я ем», — ответил рэпер.

29-летнюю Ивлееву такой ответ явно не устроил, она решила доказать своим 17 миллионам подписчикам и мужу в том числе, что кулинарный талант в ней присутствует. По крайней мере, по вопросу плова. На это азиатское блюдо Настя пригласила своих родных. Скорее всего, мастер-класс тоже будет транслироваться в интернете.

Но поклонники звезды разделились на два лагеря: одни решили, что соревноваться с мамой бесполезно, другие вспомнили, какие красивые блинчики испекла Настя! У некоторых фанатов Ивлеевой появилось предположение, что охоту стоять у плиты у Насти отбила ее новая стройная фигура.