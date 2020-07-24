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«Кто готовит вкуснее: я или моя мама?»: Ивлеева вывела Элджея на откровенный разговор

Музыкант признался, что его теща готовит лучше, чем жена.

«Кто готовит вкуснее: я или моя мама?»: Ивлеева вывела Элджея на откровенный разговор
Настя Ивлеева. Фото Global Look Press/Anatoly Lomokhov

Звезда хайповых челленджей Настя Ивлеева вывела мужа на откровенное признание. Блогер попросила Элджея оценить ее кулинарные способности. Настя решила узнать, чьи блюда ему нравятся больше — ее или тещины.

Свой разговор блогер, разумеется, транслировала в прямом эфире на своей страничке в одной из социальных сетей. Как оказалось, это было очередное задание от коллеги по цеху.

«Конечно, мама. Ты же видишь, я ем», — ответил рэпер.

29-летнюю Ивлееву такой ответ явно не устроил, она решила доказать своим 17 миллионам подписчикам и мужу в том числе, что кулинарный талант в ней присутствует. По крайней мере, по вопросу плова. На это азиатское блюдо Настя пригласила своих родных. Скорее всего, мастер-класс тоже будет транслироваться в интернете.

Но поклонники звезды разделились на два лагеря: одни решили, что соревноваться с мамой бесполезно, другие вспомнили, какие красивые блинчики испекла Настя! У некоторых фанатов Ивлеевой появилось предположение, что охоту стоять у плиты у Насти отбила ее новая стройная фигура.

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