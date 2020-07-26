«Научился выпивать понемножку»: бывшего зятя Пугачевой спросили об алкоголе

Владимир Пресняков-младший признался, что до сих пор может позволить себе расслабиться с помощью спиртных напитков. При этом артист уточнил, что всему есть своя мера. И о ней важно помнить.

52-летний Владимир Пресняков-младший признался, что не видит ничего плохо в том, что человек в хорошей компании может позволить себе немного расслабиться с помощью спиртных напитков. При этом артист заверил, что в этом вопросе важно не переходить определенную черту и всегда помнить о мере. Ко всему прочему, бывший зять Примадонны отечественной эстрады уточнил, что в современном мире, когда у каждого есть смартфон с камерой очень легко заснять очередную звезду на камеру, наложить любую музыку, исказив все происходящее или придав ситуации совершенно иной смысл.

Муж Натальи Подольской заверил, что артисты те же люди. И да, они могут позволить себе выпить алкоголь. Музыкант подметил, что и сам иногда читает «чернуху» в СМИ, удивляясь тому, что происходит в мире. Говоря об возлияниях, сын Елены Пресняковой заявил, что всегда помнит об ответственности за себя и за своих детей. По этой причине он бы никогда и ни при каких обстоятельствах не сел за руль авто в нетрезвом состоянии.