«И вот уже оловянная свадьба»: Владимир Пресняков-младший нежно обратился к жене

Десять лет назад он взял в жены певицу Наталью Подольскую.

Музыкант Владимир Пресняков-младший в Instagram нежно и трогательно обратился к своей супруге певице Натальей Подольской. Пара отмечает оловянную свадьбу. Десять лет назад они поженились и сейчас безумно счастливы.

«Бог мне дал мозг лишь для того, чтобы я знал насколько сильно я тебя люблю! И вот уже оловянная свадьба!»

Владимир Пресняков

Отметим, что спустя шесть лет в день их свадьбы, 5 июня, на свет появился их пока единственный сын Артемий. Ему сейчас четыре годика.

Напомним, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская сблизились во время съемок программы «Большие гонки». Это случилось в 2005 году. Как рассказывал в своих многочисленных интервью Владимир Пресняков-младший, ему очень приглянулась девушка. При этом она не сразу ответила ему взаимностью. Надо заметить, что музыкант на 14 лет старше своей супруги. Впрочем, это обстоятельство не мешает им уже достаточно долгое время быть счастливыми.