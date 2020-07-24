«Меня бы сняли с рейса»: Тарасов прокомментировал инцидент со своим участием в самолете

В Сети 23 июля разлетелась информация о том, что бывший муж Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов по дороге в Москву устроил пьяный дебош. Он взошел на борт самолета в компании друзей и в процессе полета молодые люди стали вести себя очень шумно, а также начали выпивать. В Twitter один из пассажиров того рейса, ставший свидетелем неподобающего поведения, написал гневный пост и раскритиковал спортсмена.

Прокомментировал произошедшее Тарасов спустя время, уже 24 июля. В личном аккаунте в Instagram футболист вышел на связь с поклонниками. Он сообщил, что находится дома со своей семьей, а также высказался о произошедшем.

«Ничего подобного не было, полная ложь. Все знают правила, если бы я нарушал или дебоширил в самолете или был в каком-то там не том состоянии, меня бы сняли с рейса, или по прилету в Москву должна была встретить полиция. Но этого не произошло. А значит все – вранье. Не верьте слухам», — высказался спортсмен.

Он вспомнил, что единственным моментом, который можно припомнить как неординарный, Тарасов считает эпизод, когда его попытался снять на видео один из пассажиров. Бывший муж Бузовой заверил, что замечание, которое он сделал папарацци», было спокойным и не содержало агрессии.