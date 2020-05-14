«Там был еще Батрутдинов»: Тарасов не простил Бузовой откровенных снимков мужчинам во время развода

Дмитрий ни капли не жалеет о том, что вскрыл телефон бывшей жены, хоть и понимает, что это незаконно.

Дмитрий Тарасов так и не смог простить Ольге Бузовой откровенных снимков для других мужчин во время бракоразводного процесса. Напомним, скандал вокруг телеведущей вспыхнул после того, как в Сеть утекли обнаженные снимки Ольги, которые она якобы отправляла Дмитрию Нагиеву, будучи еще в браке с футболистом. Позже выяснилось, что к Тарасову обратился неизвестный мужчина, который и уговорил Дмитрия взломать смартфон Ольги.

Результатом «мини-расследования» стали шокирующие для Тарасова вещи: Бузова отправляла фотографии не только Нагиеву, были и другие мужчины. Среди них числится старый друг Ольги – Тимур Батрутдинов.

«Она звала Нагиева в Испанию. Про него я говорить ничего не буду. Желания пообщаться с ним после этого у меня не было, я ведь тогда сказал, что не люблю Ольгу, но было больно. Там кроме Нагиева еще были. Тимур Батрутдинов там еще был, который назвал меня ***. Я запомнил это», — откровенничает Тарасов в YouTube-шоу «Алена, блин».

Дмитрий о взломе телефона Бузовой не жалеет. Он подмечает в разговоре с Аленой Жигаловой, что не мог знать, что впоследствии переписки утекут к журналистам.