«Невероятный подарок!»: Собчак преподнесла мужу в день рождения необычный сюрприз

23 июля свой день рождения отметил режиссер Константин Богомолов. Ему исполнилось 45 лет. Организовать праздничный вечер для любимого вызвалась его жена Ксения Собчак. И ей удалось удивить абсолютно всех присутствующих на вечере, а также самого виновника торжества.

Собчак подарила мужу экскурсию в дом, где он родился – самое высокое построенное в 1913 году здание, которое было возведено по проекту немецкого архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее. «Невероятный сюрприз! Привести Константина Богомолова в дом, в котором ты родился. И показать на крыше кино о тебе. Ксюша, ты умеешь любить!» — написала у себя в stories восторженно Чистякова-Ионова.

На крыше дома Собчак выступила с вступительным словом перед гостями и именинником. Она объяснила свой кинематографический замысел.

«Не судите строго, сразу скажу: как и все творчество Константина, это – не комедийная лента, а драматическая. Будет полна, может, каких-то внутренних шуток, понятных одному Константину, как, собственно, его спектакли. Сразу хочу предупредить, что фильм для первой работы молодого режиссера длинный – 27 минут» — презентовала Собчак. – «Мой фильм называется «Метод».

Богомолов остался в восторге от презента. И поблагодарил жену у себя на страничке микроблога: «Моя любимая! Спасибо тебе за этот день и за невероятный подарок!» — написал именинник.