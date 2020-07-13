«Вы не знаете Ксюшу лично!»: Эммануил Виторган заступился за Собчак и поделился семейными фото

Артист признался, что после одной из телепередач на него посыпалось много негатива. Он решил расставить все точки над «i» и объяснил, что дружит с бывшей невесткой.

В начале 2019 года Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом. Они прожили вместе шесть лет. У экс-супругов подрастает сын Платон, которому скоро исполнится четыре года. Телеведущая в том же году вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Они всю самоизоляцию демонстрировали семейную идиллию и уже совсем скоро должны переехать в особняк, который построила светская львица.

больше по теме С акцентом на талии: Ксения Собчак в шифоновом платье с рюшами позировала в центре Москвы Светская львица поделилась кадром с красивым видом на Кремль.

Но лето для Ксении стало непростым. Сначала она неудачно упала и сломала нос. Потом на нее напали в монастыре. После одной из передач, показанной на телеканале НТВ 12 июля, посыпалось много звонков в Культурный центр Эммануила Виторгана — отца Максима.

80-летний артист, который воспитывает двух маленьких дочек, решил прокомментировать передачу и заступиться за свою экс-невестку. Он опубликовал трогательные фото с Собчак, ее мамой Людмилой Нарусовой и подросшим внуком Платоном.

По словам Эммануила Гедеоновича, он с пониманием относится к мнениям людей, но просит больше не писать негатив в адрес Собчак.

«Вы не знаете Ксюшу лично! Мы давно знакомы с этой семьей, и кроме уважения она ничего не вызывает. Мы сохранили прекрасные отношения. Тем более, что знакомы мы с этой семьей очень давно. Выбор, которые сделали Максим и Ксюша, — это их, только их дело! Они оба талантливые и яркие личности! И вправе поступать так, как они считают нужным! Плюс еще и подарили нам прекрасного внука Платона, за что им огромное спасибо!» — написал актер.

Поклонники поддержали Виторгана. Они отметили, что он подобрал правильные слова. «К сожалению, мало кто сохраняет нормальные человеческие качества при любых жизненных ситуациях», «Правильно сказано! А то у нас любят «умные мысли» вслух», «Прекрасная семья», — стали писать подписчики.

К слову, Собчак объявила на своей странице в соцсети, что с коллегами подала заявление в приемную Следственного комитета России. Она требует возбудить уголовное дело по факту применения насилия. Один из членов ее съемочной группы получил травмы, когда на них напали в монастыре.