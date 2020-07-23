18-летняя дочь Немцова предстала в свадебном платье и объяснила, почему так рано выходит замуж

Одна из дочерей Бориса Немцова, 18-летняя Дина от журналистки Екатерины Одинцовой, выходит замуж. Ее избранник Дмитрий недавно сделал ей предложение и девушка тут же согласилась, чем немало удивила свое окружение.

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В итоге девушке пришлось оправдываться за свой выбор в личном блоге. По ее словам, она не из тех, кто желает «нагуливаться» перед замужеством.

«Это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не сделало бы меня счастливой», — сказала она.

Своего будущего мужа Дина знает уже три года, поэтому никаких сомнений в его намерениях и чувствах у нее нет.

«У нас равноправные отношения и нет ограничений по типу «ты должна сидеть дома и готовить, а он никогда не должен гулять с друзьями по выходным», — написала девушка в личном блоге.

Да и жить вместе вне брака, как ей советуют многие, она не может и не хочет: слишком консервативна.

Чтобы доказать, что ее решение выйти замуж абсолютно твердое, Дина посетила салон свадебной моды и подобрала себе платье на торжество. А вот на каком именно она остановила свой выбор » осталось загадкой, как и дата с местом бракосочетания.