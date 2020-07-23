«Очень горячая мамочка»: поклонники оценили пикантный снимок Виктории Бекхэм

Бывшая участница группы Spice Girls, дизайнер, жена именитого полузащитника «Бэкса» и по совместительству многодетная мама Виктория Бекхэм преподнесла сюрприз своим фолловерам. Она разместила в «Инстаграме» фотографию в бикини. Желтый купальник едва прикрывает загорелые формы 42-летней звезды. В темных очках Виктория загорала под палящим солнцем.

«Идеальное летнее утро», — подписала фотографию звезда.

От фанатов не скрылось, что бывшая певица отлично выглядит и легко может дать фору молоденьким Инстраграм – дивам.

«Тут прекрасно все: и губы, и бюст», «Очень горячая мамочка», — cыпали комплименты в комментариях к снимку подписчики Бекхэм.

Кстати, старший сын Виктории Бруклин тоже оценил селфи именитой мамы. Не так давно молодой человек объявил о грядущей свадьбе с дочерью миллиардера.

Но вот мужу Виктории сейчас явно не до горячих летних фото. Владелец клуба «Интер Майями» Дэвид Бекхэм тяжело переживает неудачный дебютный матч команды. Он уже записал обращение со словами поддержки своим подопечным.