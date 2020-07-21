Борис Ельцин-младший закрутил роман с бывшей девушкой Павла Деревянко

Три года назад светский мир с нетерпением ждал пышного бракосочетания Бориса Ельцина-младшего, старшего внука Бориса Ельцина, с моделью из Санкт-Петербурга Олесей Сенченко. Мужчина самолично сообщал об этом общественности в социальных сетях и радовал публику романтическими фотографиями. Но, увы, закоренелый холостяк и ловелас так и не женился.

После бизнесмен засветился в отношениях с внучкой Олега Ефремова актрисой Ольгой Ефремовой. Говорили, что их отношения настолько серьезны, что мужчина готов усыновить ее ребенка, но и тут осечка – в свои 38 лет Борис все еще не женат, а его список побед на любовном фронте растет постоянно.

И вот новость – Ельцин-младший опять в отношениях (возможно, действительно серьезных). Мужчина опять остановил свой выбор на актрисе, известной своими фотосессиями в журнале Maxim и былым любовным союзом с Павлом Деревянко. С любвеобильным артистом девушке удалось продержаться в отношениях немного более года.

Пока неизвестно, сколько пара вместе, но, судя по обнародованным кадрам в Сети, молодые люди встречаются недавно.