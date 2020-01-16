Борис Ельцин-младший прокомментировал свадьбу Юмашевой и Смолова

29-летний футболист Федор Смолов и 17-летняя Мария Юмашева встречаются всего несколько месяцев. Пара не скрывает своих отношений, открыто демонстрируя связь в Сети.

Недавно СМИ сообщили об их скорой свадьбе. Якобы игрок «Локомотива» сделал предложение несовершеннолетней девушке, и она приняла его. Называлось даже место и время проведения торжества: остров Сент-Барт, 2021 год.

Однако семью Смолова эта новость откровенно удивила. Брат Марии Борис Ельцин-младший заявил, что ничего не слышал о замужестве своей сестры, сообщает «СтарХит». Опроверг предстоящую свадьбу и PR-агент Смолова.

«Думаю, это всего лишь предположение. Я бы знала», — сказала она Пятому каналу.

Девушка при этом подтвердила, что пара действительно провела совместный отпуск на курорте. Однако это вовсе не означает, что они должны пожениться.