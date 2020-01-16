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Борис Ельцин-младший прокомментировал свадьбу Юмашевой и Смолова

В СМИ сообщили, что пара собирается пожениться.

Борис Ельцин-младший прокомментировал свадьбу Юмашевой и Смолова
Борис Ельцин-младший и Мария Юмашева. Фото https://www.instagram.com/zvezdnye_sosedi/

29-летний футболист Федор Смолов и 17-летняя Мария Юмашева встречаются всего несколько месяцев. Пара не скрывает своих отношений, открыто демонстрируя связь в Сети.

Недавно СМИ сообщили об их скорой свадьбе. Якобы игрок «Локомотива» сделал предложение несовершеннолетней девушке, и она приняла его. Называлось даже место и время проведения торжества: остров Сент-Барт, 2021 год.

Однако семью Смолова эта новость откровенно удивила. Брат Марии Борис Ельцин-младший заявил, что ничего не слышал о замужестве своей сестры, сообщает «СтарХит». Опроверг предстоящую свадьбу и PR-агент Смолова.

«Думаю, это всего лишь предположение. Я бы знала», — сказала она Пятому каналу.

Девушка при этом подтвердила, что пара действительно провела совместный отпуск на курорте. Однако это вовсе не означает, что они должны пожениться.

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Борис Ельцин-младшийМария ЮмашеваСмолов новостиСмолов свадьбаФедор Смолов
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Борис Ельцин-младший прокомментировал свадьбу Юмашевой и Смолова
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