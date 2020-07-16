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«Невероятно красивая!»: 30-летняя дочь Задорнова запечатлелась на морском побережье в полосатом купальнике

Девушка поделилась пронзительным стихотворением о взаимоотношениях с мужчинами.

«Невероятно красивая!»: 30-летняя дочь Задорнова запечатлелась на морском побережье в полосатом купальнике
Михаил Задорнов. Фото Global look press

Единственная дочь российского писателя-сатирика Михаила Задорнова 30-летняя Елена в настоящий момент живет с мужем на Мальте. Наследница появилась в отношениях артиста с Еленой Бомбиной, в это время он уже был женат на Велте Задорновой и никак не мог решиться на развод с ней. Однако беременность возлюбленной и появление на свет дочери решили все.

Задорнов все-таки покинул первую жену и ушел к Бомбиной. Тем не менее, писатель сумел сохранить хорошие отношения с обеими женщинами, за больной знаменитостью перед смертью ухаживали они обе.

Наследница артиста унаследовала писательский талант своего отца и часто делится своими стихами с подписчиками в личном блоге. В своем последнем посте она предстала на фото, запечатлевшись на берегу моря, задумчиво глядя вдаль. Для удачного кадра девушка примерила синий купальник в полоску.

«Кавалеров бросаю на Ветер,

Как Коллекцию их относив…

Посмотрю на подгорный Массив,

Оказавшись в знакомом Кювете.

Плакать — Глупо, а Вешаться — Рано,

Ты сказал — Мы завязли до Шей…

Ведь Осколок на Тонкой Душе

Лишь Царапина, но не Рана…» — написала она.

Фолловеры пожелали Елене счастья в личной жизни и заметили, что кроме дара отца она еще взяла от него и внешность.

«На этой фотографии особенно на папу похожа. Взгляд папин», «А папина ведь», «Хорошенькая, папина гордость!» — написали пользователи Сети.

«Прекрасная фотография! Почему-то думаю, что Вы здесь счастливы, а в общем красива, талантлива!», «Милая и красивая ты на фотке и стих прекрасен как всегда», «На этой фотографии ты какая-то особенная, не похожая на себя, но невероятно красивая!» — также заметили почитатели ее таланта.

Велта ЗадорноваЕлена ЗадорноваМихаил Задорнов

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Велта ЗадорноваЕлена ЗадорноваМихаил Задорнов
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