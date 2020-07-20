«Мой деревенский велоспорт»: Галкин показал проселочные тропы, где занимается физкультурой

44-летний Максим Галкин обладает отличной выправкой и спортивной фигурой. Отчасти причиной этого является генетика, ведь артист вырос в офицерской семье. Его отец — генерал-полковник Александр Александрович Галкин, в свое время он отвечал за все танкостроение и военное автомобилестроение в СССР, а затем и в России.

Кроме того, комик занимается конным спортом, а также плаванием и фитнесом в собственном тренажерном зале и бассейне. Однако летом муж Аллы Пугачевой предпочитает упражняться на природе. Взяв «железного коня», он ездит по окрестностям деревни Грязь, где располагается его замок.

В личном блоге он продемонстрировал проселочные тропы и дороги, по которым гоняет, не жалея сил. Пейзажи действительно очень живописные.