«Как принц из сказки!»: Галкин позировал верхом на вороном коне

Немногие знают, что Максим Галкин – потомок известного российского офицера. Его папа – Александр Александрович Галкин – генерал-полковник, некогда отвечающий за танкостроение и военное автомобилестроение СССР, а затем и России.

Кроме того, он был академиком и автором ряда научных изобретений, участвовал в разработке танка Т-80У. И даже получил за это Государственную премию. Возможно благодаря генам и воспитанию артист славится своей практически военной выправкой и с легкостью освоил верховую езду. Когда-то этот навык помог ему на съемках фильма «Все могут короли» 2013-го года, где он играл герцога Каннингема, лихо передвигающегося верхом на коне.

После снятия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, муж Аллы Пугачевой поспешил возобновить занятия верховой ездой. Облачившись в жокейскую униформу, он запечатлелся на шикарном вороном коне.

«Поскакал на сказочном коне», — прокомментировал он фото в личном блоге.

«Красавец на красавце», «Да, карантин вас обошел стороной. Это точно! Хорошего времяпровождения», «Как принц из сказки!», «Принц», «Какой красивый», — высказались подписчики.