Звезда «Убойной силы» Марина Макарова скончалась на 46-м году жизни

В воскресенье, 19 июля, стало известно о скоропостижной кончине звезды сериала «Убойная сила» Марины Макаровой. Актрисе было всего 45 лет. О произошедшем общественности и журналистам сообщили коллеги ныне покойной артистки. Ко всему прочему, они выразили искренние и глубочайшие соболезнования близким родственникам и друзьям Макаровой.

По поступившей информации, первыми об уходе Марины рассказали ее знакомые из родного города Костромы. Друзья артистки назвали ее невероятно светлым, отзывчивым и талантливым человеком. Многие из окружения Макаровой не могут поверить в случившееся. Напомни, что последние годы актриса работала в Костромском камерном драматическом театре. Известие о ее скоропостижной кончине стало полной неожиданностью для ее верных почитателей. Поклонники запомнили артистку благодаря съемкам в таком сериале, как «Убойная сила». Стоит отметить, что Марина сильно и тяжело болела. Однако ее близкие надеялись на чудо и верили, что она сможет поправиться.

Как пишет «СтарХит», Макарова на протяжении долгого времени боролась с онкологическим заболеванием. У нее был рак желудка четвертой стадии. Женщина прошла курс химиотерапии, однако излечиться от недуга Марина так и не смогла. О дате и месте прощания с актрисой пока не известно.