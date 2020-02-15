Актера «Убойной силы» Виктора Соловьева задержали после пьяного ДТП

Обвиняемого в нанесении увечий человеку актера «Убойной силы» Виктора Соловьева задержали. Напомним, 14 февраля на Малоохотинском проспекте директор театра «Лицедеи», будучи в нетрезвом состоянии, сбил человека, который остановился, чтобы поменять у своей машины колесо. Автомобиль в момент столкновения был припаркован на обочине, рядом с ним стоял предупреждающий знак аварийной остановки.

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Сразу после случившегося на место выехали сотрудники правоохранительных органов. У Соловьева определили 0,7 промилле. Порталу 78.ru в силовом ведомстве рассказали, что пострадавшего водителя на скорой помощи спешно доставили в больницу: спасти ногу медики не смогли, ее пришлось ампутировать. Сейчас раненый петербуржец находится в реанимации.

Соловьева сразу после инцидента задержали. На него возбудили уголовное дело. Сейчас актеру может грозить серьезный срок.

Напомним, помимо «Убойной силы» в биографии Соловьева значатся работа в «Тайнах следствия», «Вечер с идиотом» и других известных фильмах.