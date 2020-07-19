Гарик Харламов появился на вечеринке с изящной блондинкой и это не Кристина Асмус

Завидный жених Гарик Харламов теперь часто появляется на светских вечеринках. Судя по всему, артист желает развеяться от плохих мыслей, которые всегда сопровождают развод. Потенциальные невесты при этом времени даром не теряют.

Как сообщил сайт КП, девушки разных мастей фактически атаковали звезду, претендуя на его сердце и миллионы. Шутка ли, по данным Forbes, мужчина зарабатывает в год около 208 млн рублей.

Одну из дам журналисты издания видели рядом с Гариком на одной из звездных тусовок. Харламов не стал изменять себе и вновь остановил свой выбор на грациозной блондинке, именно с таким типом внешности были обе его супруги – первая Юлия и вторая Кристина. Отметим, что со второй женой артист пока еще официально не развелся и лишь заявил о своем намерении публике.

Напомним, ранее мужу Асмус приписали роман с Яной Кошкиной, резидент Comedy Club высмеял эти сообщения, а его коллега по шоу категорически опроверг слух.