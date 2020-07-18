«Какая Кошкина?!»: друг Гарика Харламова рассказал, как коротает вечера одинокий юморист

Близкий друг юмориста Гарика Харламова заявил, что шоумена, который расстался с женой актрисой Кристиной Асмус после восьми лет брака, сегодня подкалывают все охотницы за богачами, проживающие в районе Рублевки и Новой Риги. Многие из них намекают на новые отношения, но пока безрезультатно. Также он опроверг роман звезды с телеведущей Яной Кошкиной.

«Вряд ли он теперь станет строить что-то серьезное с коллегой. Какая Кошкина?! В ближайшее время в третий раз под венец Харламова вряд ли кто-то затащит». Друг Гарика Харламова

Как отметил друг шоумена, «блондинки в ближайшие годы вокруг Харламова будут меняться». В планах у него построить свой собственный дом. Сейчас он снимает особняк в элитном поселке на Новой Риге.

Товарищ Харламова добавил, что артист весьма комфортно чувствует себя в роли холостяка. Много времени проводит со своей дочкой от Асмус, а по вечерам развлекается, как хочет, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Алексей Панин мог разрушить брак Гарика Харламова и Кристины Асмус Чуть больше года назад актер обещал рассказать много интересных фактов о юмористе.

Напомним, что не так давно Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о расставании. Причем звезды утверждали, что уже давно живут раздельно.