«Икона стиля»: Климова в облегающем топе цвета свежей травы позировала с коллегами после съемок

Екатерина Климова – кумир миллионов российских зрителей. 42-летняя актриса не просто необычайно красивая, обаятельная и талантливая. Она обладает великолепным вкусом, имеет чувство стиля. Поэтому каждый ее образ воспринимается публикой с восторгом.

В личном блоге звезда обнародовала фотокадр, сделанный после очередного проекта с приятелями и коллегами – стилистом Евгением Седым и визажистом Юрием Столяровым, которые к тому же являются телеведущими.

Снимок привлек внимание публики из-за необычного сочетания наряда Екатерины. Звезда примерила классический брючный костюм молочного цвета, скомбинировав его с топом цвета свежей травы.

Этот оттенок Максим Зарипов, тренд-аналитик московского ЦУМа, в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro называл одним из самых топовых этим летом. Также в тренде горчичный, синий, белый, рубиновый, желтый и другие тона. Рассказывал он и о модных платьях-балахонах.

«Икона стиля», «Нельзя быть такой красивой», «Просто неземная красота!» — откликнулись на обнародованный в Сети снимок фолловеры.

«Зеленые цветы, кофта и глаза. Очень красиво», — люди обратили внимание, что звезда продумала каждую мелочь, вплоть до сочетания букета с нарядом и собственным цветотипом.