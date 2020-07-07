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Юбка плиссе и никакой фаты: 54-летняя Легкоступова обнародовала фото со своей третьей свадьбы

Исполнительница «Ягоды-малины» вышла замуж за 57-летнего яхтсмена.

Юбка плиссе и никакой фаты: 54-летняя Легкоступова обнародовала фото со своей третьей свадьбы
Валентина Легкоступова с мужем. Фото https://www.instagram.com/legkostupovavalentina/

Четвертого июля звезда 80-х Валентина Легкоступова вышла третий раз замуж. Ее избранник — 57-летний яхтсмен Юрий Фирсов. Скромная церемония для близких проходила в одном из ЗАГСов Сочи.

54-летняя певица решила обойтись без традиционного наряда невесты и явилась на церемонию в стиле кэжуал. Исполнительница песни «Ягода-малина» предпочла белоснежное платье оверсайз с юбкой плиссе, поверх которой была накинута длинная черная безрукавка. В качестве украшений Валентина выбрала аксессуары в духе актуальных сегодня 90-х: длинные серьги-кресты и крупную золотую цепь на шею.

А вот жених все-таки надел традиционный пиджак и галстук. Естественно, после регистрации брака Фирсов отвел свою новоиспеченную жену кататься на яхте.

Как выглядела церемония, можно увидеть на фото, которые Легкоступова обнародовала в личном блоге. Артистка не стала писать лишних слов, лишь обозначила дату свадьбы и поставила знаки эмодзи — кольца и сердечко.

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